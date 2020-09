25.000 Euro für Digitalisierung in Schulen

Die Corona-Krise hat sehr deutlich vor Augen geführt, wie viel Nachholbedarf die Mittelthüringer Schulen in Bezug auf das Thema Digitalisierung haben. Daher hat die Sparkasse Mittelthüringen ihr diesjähriges Vereinsvoting explizit auf Schulen und deren Fördervereine ausgerichtet. Insgesamt vergibt das Kreditinstitut in diesem Rahmen 25.000 Euro für Digitalisierungsprojekte an Schulen in ihrem Geschäftsgebiet.

Bei der Aktion „Smart School – fit für den digitalen Unterricht“ sind alle Schulfördervereine aus Erfurt und Weimar sowie den Landkreisen Sömmerda und Weimarer Land ab dem 28. September aufgerufen, eigene kleinere Digitalisierung-Projekte einzureichen. Das können beispielsweise neue Geräte, Teile der IT-Infrastruktur, Software oder auch entsprechende Weiterbildungen und Kurse für Schüler oder Lehrer sein.

Die Abstimmung findet auf einer Gewinnspiel-Seite der Sparkasse statt, auf der die Vereine ihre Projekte mit einem Foto und einer kurzen Beschreibung veröffentlichen können. Vom 12. Oktober bis zum 8. November kann die Community dort über ihr Lieblingsprojekt abstimmen. Nach Ende der Voting-Phase erhalten die 7 Projekte mit den meisten Stimmen Förderungen von bis zu 3500 Euro.

Zusätzlich wird ein besonders kreatives Projekt gekürt. Dabei wählt eine Jury aus allen übrigen Einsendungen – unabhängig von der Stimmzahl – noch einmal ein Projekt aus, das mit einer Spende von 4.000 Euro gefördert wird. Alle Informationen rund Wettbewerb erhalten Schulfördervereine direkt auf der Anwendungsseite unter https://www.sparkasse-mittelthueringen.de/vereinsvoting.

Die Förderungen für die Platzierungen im Überblick:

1. Platz: 3500 Euro, 2. Platz: 3000 Euro, 3. Platz: 2.500 Euro, 4.-7. Platz: 2.000 Euro. 4.000 Euro für ein weiteres Projekt nach Jury-Wertung.