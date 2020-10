Auch die Stadt Weimar hat wie angekündigt eine neue Corona-Allgemeinverfügung beschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sie wird nach dem Weimarer Ortsrecht heute im Anzeigenteil der Tageszeitung veröffentlicht und gilt ab Sonntag. Größte Neuerung ist die Maskenpflicht an allen Arbeitsplätzen, an denen der Mindestabstand nicht garantiert werden kann. Die Verfügung gilt überall da, wo sie über die bundes- und landesweiten Regelungen hinaus reicht.

Das Infektionsgeschehen in Stadt und Kreis meldete sich am Donnerstag mit Zahlen, die jegliche Gegenmaßnahmen zu bestätigen scheinen. Insgesamt 14 Neuinfektionen in Weimar und 15 im Weimarer Land ließen die Zahlen der aktuell Infizierten auf 70 in der Stadt und 70 im Landkreis steigen. Die 7-Tage-Vergleichswerte pro 100.000 Einwohner lagen in Weimar bei 89,11 und im Weimarer Land bei 57,3. Bei einem Grenzwert von 50,0 gelten damit Stadt und Kreis als Risikogebiete.





Die neuen Covid-19-Fälle in Weimar stehen mit Kontakten zu erkrankten Personen aus einem Unternehmen im Weimarer Umland sowie mit Ansteckungen innerhalb der Familie in Zusammenhang. Im Landkreis läuft die Kontaktpersonennachverfolgung zu den Neuerkrankungen noch. Eine Infektion ist im Seniorenheim in Blankenhain aufgetreten. Die betroffene Wohngruppe und die Betreuer sind in Quarantäne und werden am Freitag getestet.

In Weimar befinden sich inzwischen drei Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, im Weimarer Land ein Patient. Die Quarantäne-Fälle steigen weiter – in der Stadt auf 357 (+26) und im Weimarer Land auf 490 (+19). Im Kreis sind zudem 51 (+4) Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.