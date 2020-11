Sein 30-jähriges Bestehen hat ausgerechnet am Freitag, dem 13., das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda gefeiert. Pandemiebedingt musste der große Träger der Wohlfahrtspflege im Raum Weimar/Weimarer Land und Sömmerda wegen der Kontaktbeschränkungen allerdings die geplanten Jubiläumsveranstaltungen auf Eis legen.

Dennoch wurde der Ehrentag gefeiert – mit einem eigens kreierten Geburtstagskuchen für alle Menschen im Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda. Damit haben Aufsichtsrat und Vorstand all jenen gedankt, die den Verein durch ihre Arbeit und ihr Engagement getragen, unterstützt, gefördert, inspiriert und somit die langjährige Erfolgsgeschichte mitgeschrieben haben. Eingeschlossen waren darin auch alle Nutzer und Nutzerinnen der Dienstleistungen, die damit ihr Vertrauen in den Verein dokumentieren würden.

Die starken Partner in Politik, Kultur, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft und unsere Netzwerke hätten dazu beigetragen, die Angebote und Einrichtungen des Lebenshilfe-Werks in der Gesellschaft zu verankern. „Vor allem aber die Lebenshilfe-Ortsvereine der Eltern und Angehörigen sowie unsere Beschäftigten und Ehrenamtlichen sind es, die mit ihrem großen Engagement und ihrer Herzenswärme unser Lebenshilfe-Werk zu dem gemacht haben, was es heute ist“, betonte Rola Zimmer, die Vorstandsvorsitzende des Lebenshilfe-Werks Weimar/Apolda. Das Jubiläum nahm sie zum Anlass „ihnen allen von Herzen zu danken, aber auch den vielen Menschen, die uns ihr Vertrauen schenkten und schenken und unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen“.

„Wir leben’s bunt“ ist Motto und Selbstverständnis des Vereins

Das Lebenshilfe-Werk ist indes nicht nur durch seine Arbeit für und mit Menschen mit Beeinträchtigungen bekannt, sondern auch durch sein Motto „Wir leben’s bunt“ und sein gesellschaftliches Engagement. Es beteiligt sich aktiv in Bündnissen gegen Rechtsextremismus und steht für gelebte Weltoffenheit, für Vielfalt und Respekt gegenüber allen Menschen.

Im Rückblick zum Jubiläum erläuterte die Einrichtung ihre Entstehungsgeschichte: Parallel zum Ende der DDR begann der Aufbau der Lebenshilfen in den neuen Bundesländern. Es waren die Eltern von Menschen mit Behinderung, die sich fragten, wie es nun weitergehen soll, wenn die staatliche Fürsorge der ehemaligen DDR wegfällt. Sie riefen Lebenshilfevereine ins Leben, so auch in Weimar, dem Weimarer Land und dem Altkreis Apolda. Diese Ortsvereine gründeten 1990 gemeinsam den Verein Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda und sind auch heute noch die tragende Säule des Vereins. Von Beginn an wurden sie dabei tatkräftig unterstützt durch das hessische Lebenshilfe-Werk im Kreis Waldeck-Frankenberg.

Heute sei das Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda eine wichtige Säule der sozialen Infrastruktur in der Region und sorge dafür, dass Menschen mit geistiger, seelischer oder auch anderer Behinderung ein selbstbestimmtes Leben führen könnten. Und dies in allen Belangen des Lebens – von Beginn an. Das Spektrum umfasst Frühförderung, Kinderkrippen und Kindergärten, die Freie Ganztagsgrundschule Anna Amalia, Schulbegleitung, Bildungs- und Freizeitangebote, Berufsbildung und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung, ambulante und gemeinschaftliche Wohnformen, ambulante Leistungen in allen Lebensbereichen und zur Pflege oder verschiedenste Formen der Familienhilfe. „Das Lebenshilfe-Werk schafft Chancen und forciert Inklusion“, betonte Rola Zimmer.

Aktuell werden durch den Einsatz von 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie und 60 Ehrenamtlern mehr als 1000 Kinder und deren Familien begleitet und rund 1200 Menschen in einer selbstständigen und selbstbestimmten Lebensführung unterstützt.