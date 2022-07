3000 Euro fürs gute Hören der Jüngsten in Weimarer Kindergärten

An drei Kindergärten in Weimar konnte Stiftungsbotschafter René Weise (rechts im Bild) die Förderung für gutes Hören übergeben.

Weimar. Mit ihrem zehnten Stiftungspreis fördert die Town-&-Country-Stiftung auch fünf Kinderprojekte in der Stadt Weimar.

Der Jugendförderverein Weimar gehört erneut zu den Begünstigten der Town-&-Country-Stiftung. Bei der Vergabe ihres zehnten Stiftungspreises, der bundesweit über 500 Projekten für benachteiligte Kinder und Jugendliche jeweils 1000 Euro beschert, wurde auch diesmal der in Oberweimar ansässige Verein bedacht. Das Angebot des Jugendfördervereins richtet sich vor allem an straffällig gewordene junge Menschen. In der seit 2015 bestehenden Vereinswerkstatt werden zugewiesene Arbeitsstunden abgeleistet.

Ebenfalls 1000 Euro gewährt die Stiftung dem gemeinsam von der Weimarer Tafel, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde und der Kreisstelle für Diakonie in Weimar initiierten Projekt „gehwachsen“. Dieses richtet sich an 12- bis 15-Jährige: Die 15 Jugendlichen erhalten zu Hause kaum Unterstützung in der Übergangsphase zum Erwachsenwerden. In der Gruppe ist die eigene Zukunft Thema. Der Förderbetrag wird für eine einwöchige Fahrradtour an die Ostsee genutzt.

Stiftung sollte ursprünglich unverschuldet in Not geratenen Bauherren helfen

Jeweils 1000 Euro gehen schließlich auch ans evangelische Kinderhaus „Sonnenhügel“, den katholischen Kindergarten „St. Elisabeth“ und das „Kinderland Bummi“. Die drei Kindergärten nehmen nehmen am Projekt „Ich bin ganz Ohr!“ teil, das frühzeitig Hörbeeinträchtigungen bei Kindern erkennen soll. Mit der Fördersumme werden Hörtests, Technikmiete für ein dreimonatiges Hörtraining sowie Schulungen beglichen.

Die Town-&-Country-Stiftung war 2009 ursprünglich gegründet worden, um unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Inzwischen unterstützt sie auch gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen.