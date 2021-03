33 Neu-Infektionen in Stadt Weimar und Kreis

In Weimar fielen am Dienstag von 452 Schnelltests auf das Coronavirus, die in den Zentren vorgenommen worden sind, nur zwei positiv aus.

Weimar. Wert der Sieben-Tage-Inzidenz in Weimar und im Landkreis unterschiedlich stark gestiegen.

Das private Umfeld war die Ansteckungsquelle für viele der 33 Corona-Neuinfektionen in Weimar (7) und im Landkreis (26). Zeitgleich wurden in Weimar fünf Menschen von Dienstag bis Mittwoch, 10 Uhr, als genesen eingestuft, im Kreis zwölf. Als aktiv infiziert gelten in der Stadt 67 (+2) Bewohner, im Kreis 194 (+14). In Weimar fielen Dienstag von 452 Schnelltests in den Zentren zwei positiv aus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Weimar auf 68,99 (Vortrag 62,86), im Kreis auf 133,9 (122,9).