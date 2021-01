33 neue Corona-Infektionen im Weimarer Land

Weimarer Land 19 Personen in stationärer Behandlung. Inzidenzwert steigt auf 215,9.

Wie das Landratsamt in Apolda mitteilt, sind am Neujahrstag mit Stand 13 Uhr insgesamt 33 Neuinfektionen mit den Coronavirus zu verzeichnen. Die Zahl der so genannten Aktivkranken stieg damit auf 370 Personen.

Insgesamt befinden sich gerade 19 Personen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis elf infizierte Personen verstorben.

Mit 177 Neuerkrankungen in den letzten sieben Tagen beträgt der Inzidenzwert 215,9. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum letzten Tag des Jahres 2020, wo dieser Wert noch bei 195,1 lag.