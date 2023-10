370. Weimarer Zwiebelmarkt eröffnet: Oberbürgermeister liest Gedicht zum Start

In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen.

Weimar Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine hat zur Eröffnung des 370. Zwiebelmarktes ein Gedicht vorgelesen. Daran schloss sich die traditionelle Verkostung des Zwiebelkuchens an. Mit so vielen Besuchern rechnen die Veranstalter.

Ein Novum beim Beginn des traditionellen Zwiebelmarkts: Erstmals hat Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) zur Eröffnung am Freitag ein Gedicht vorgetragen. Thema in den Zeilen aus der Feder des Präsidenten des Handwerker Carnevalsvereins Weimar sei der Zwiebelmarkt gewesen, sagte der Pressesprecher der Stadt Andy Faupel nach der Eröffnung am Freitag. An das Gedicht schloss sich die traditionelle Verkostung von Zwiebelkuchen an.

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag Pünktlich um 11 Uhr eröffnete das Riesenrad zum 370. Zwiebelmarkt in Weimar. Foto: Marvin Reinhart

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag Pünktlich um 11 Uhr eröffnete das Riesenrad zum 370. Zwiebelmarkt in Weimar. Foto: Marvin Reinhart

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag Pünktlich um 11 Uhr eröffnete das Riesenrad zum 370. Zwiebelmarkt in Weimar. Foto: Marvin Reinhart

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag Pünktlich um 11 Uhr eröffnete das Riesenrad zum 370. Zwiebelmarkt in Weimar. Foto: Marvin Reinhart

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag Pünktlich um 11 Uhr eröffnete das Riesenrad zum 370. Zwiebelmarkt in Weimar. Foto: Marvin Reinhart

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag Pünktlich um 11 Uhr eröffnete das Riesenrad zum 370. Zwiebelmarkt in Weimar. Foto: Marvin Reinhart

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Die Bilder vom Weimarer Zwiebelmarkt am Freitag In Weimar hat am Freitag der 370. Zwiebelmarkt begonnen. Foto: Susanne Seide / Funke Medien Thüringen

Ob in diesem Jahr mit den Aussichten auf ein eher kühles und regnerisches Marktwochenende die Marke von rund 230.000 Besuchern aus dem vergangenen Jahr erreicht werde, müsse abgewartet werden, so Faupel. „Aber der Regen, der vor ein paar Tagen für Freitag angesagt gewesen war, blieb bislang ja auch aus.“

Bis einschließlich Sonntag öffnen beim 370. Zwiebelmarkt rund 400 Händler und Aussteller in der Weimarer Innenstadt ihre Stände. Zudem gibt es Programme auf sechs Bühnen. Im Zentrum stehen rund 50 Zwiebelbauern aus dem nordthüringischen Heldrungen mit ihren kunstvoll geflochtenen Zwiebelzöpfen. Der Markt gilt als Thüringens größtes und als eines der ältesten Volksfeste in der Region.

Mehr zum Thema:

Laura I. regiert in Grün ihr Weimarer Zwiebelmarkt-Völkchen

Weimarer Zwiebelmarkt 2023: Alle Informationen zu Öffnungszeiten, Attraktionen und Parken