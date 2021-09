40-Jähriger wird in Weimar von drei Männern angegriffen

Weimar. Die drei männlichen Personen haben in Weimar mehrfach auf den 40-Jährigen eingeschlagen und eingetreten. Dadurch zog sich dieser Gesichtsverletzungen zu.

Ein 40-Jähriger wurde am Dienstagabend in Weimar angegriffen. Der Mann war hinter dem Bahnhof unterwegs. Im Bereich der Verwaltungsschule befanden sich drei männliche Personen. Als er an diesen vorbeilief, fielen die Männer über ihn her, schlugen und traten mehrfach auf ihn ein, nachdem er zu Boden gegangen war. Dadurch erlitt der Mann erhebliche Gesichtsverletzungen.

Laut Angaben der Polizei, haben die Täter anschließend die Flucht ergriffen. Durch Zeugenaussagen konnte einer der Schläger identifiziert werden. Als die Beamten ihn an seiner Wohnanschrift aufsuchten, stritt dieser zunächst jegliche Beteiligung ab, erschien aber später in der Dienststelle, wollte die Sache klarstellen und räumte seine Mittäterschaft ein. Der Geschädigte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

