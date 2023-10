41-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto bei Weimar

Weimar Ein 41-Jähriger meldete sich bei der Polizei und gab an, sich mit seinem Auto überschlagen zu haben. Ein hoher Alkoholwert und widersprüchliche Angaben ließen die Polizei am Unfallhergang zweifeln.

Ein 41-Jähriger meldete sich laut Polizei am Sonntagnachmittag und teilte mit, dass er zwischen Wohlsborn und Schöndorf dem Gegenverkehr ausweichen musste, von der Straße abgekommen sei und sich mehrfach überschlagen habe. Ein Bekannter hätte den Toyota des 41-Jährigen dann abgeschleppt und ein befreundeter Sanitäter die leichten Verletzungen versorgt.

Neben der Tatsache, dass der Unfallzeitpunkt bereits zwei Stunden zurück lag sowie widersprüchlichen Angaben, zeigte ein Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille. Am Unfallort wurde zudem ein Schaden an einem Baum in Höhe von circa 1000 Euro festgestellt. Der Unfallfahrer wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn aufgenommen.

