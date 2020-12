44 neue Infektionen in Stadt und Landkreis

In Stadt und Landkreis steigen die Infektionszahlen wie fast überall in Thüringen. Den Gesundheitsämtern in Weimar und Apolda wurden am Donnerstag 19 sowie 25 Neuinfektionen bestätigt. Abzüglich der 9 (8/1) Genesenen gibt es damit in Weimar 87 und im Weimarer Land 143 aktiv Infizierte. Stationär behandelt werden zehn Personen (7/3). In Weimar blieben Donnerstag acht Infektionswege unklar, fünf erfolgten im eigenen Haushalt oder über enge Angehörige, drei im betreuten Wohnen, zwei im Arbeitsumfeld, einer über Mitschüler in Erfurt. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner beträgt in Weimar 105,78 und im Weimarer Land 91,5.