50 Präsente unterm Christbaum für alle

Mit dem Weihnachtsfest ist auch die Aktion „Christbaum für alle“ des Weimarer Innenstadtvereins zu Ende gegangen. Nachzutragen bleibt, dass der Weimarer Kaufland-Verbrauchermarkt zehn prächtige Präsentkörbe zur Verfügung gestellt hat.

Damit wurden in diesem Jahr 50 Geschenke gespendet. Das reichte von Bastelmaterial über Socken, Naschereien, Gutscheine, Taschen, Bücher und Dekomaterial bis hin zu Tischschmuck und Modeartikeln. „Ein großes Dankeschön“, richtet der Vereinsvorsitzende Jürgen Hoffmann, „an alle, die sich beteiligt haben. Es ist immer wieder beeindruckend, wie unsere Mitglieder auch in der arbeitsreichsten Zeit des Jahres diese Seite des Advents nicht vergessen.“

Die gemeinsame Aktion wurde mit dem Verein, mit unserer Zeitung und dem Weimarer Familienamt als Verteiler bereits zum 19. Mal durchgeführt. Sie wurde auch in jenen Jahren nicht unterbrochen, als die sonstige Arbeit des Innenstadtvereins ruhte.

Seit der Vorweihnachtszeit im Jahr 2001 legen Weimarer Händler und Gastronomen, Bewohner und Einrichtungen täglich symbolisch kleine Präsente unter den öffentlichen Weihnachtsbaum. Sie sind ein weihnachtlicher Gruß an unbekannte Menschen in der Stadt, denen es aus den verschiedensten Gründen nicht gut geht. Wer die Empfänger der Geschenke sind, wird nicht bekannt gemacht. Die Entscheidung trifft das Familienamt mit dem Wissen aus seiner täglichen Arbeit.

Der „Christbaum für alle“ in Weimar erinnert zugleich an die Geburtsstätte des öffentlichen Weihnachtsbaums in Deutschland. Der Verleger und Hofbuchhändler Johann Wilhelm Hoffmann stellte im Jahr 1815 vor dem Cranachhaus den ersten geschmückten öffentlichen Weihnachtsbaum auf und dachte dabei vor allem an arme Kinder. In dieser Tradition sah sich auch der Weimarer Pfarrer Alexander Wessel von 1923 bis 1936. Er organisierte den Christbaum für alle alljährlich auf den Stufen des Landesmuseums und verband damit Spenden aus seiner Gemeinde an Bedürftige.