Stefanie Kurz hat den Hauptpreis der Rätseltour zum Heimat-Shoppen in diesem Jahr gewonnen. Sie beantwortete die Fragen über das Einkaufen in der Weimarer Innenstadt richtig und hatte anschließend Losglück. Deshalb durfte sie sich über Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 500 Euro freuen.

Die Kindergärtnerin aus dem freien Kindergarten in Ehringsdorf wählte Gutscheine der Thalia-Buchhandlung, der Eckermann-Buchhandlung, des Restaurants La Tarte, des Reformhauses am Markt, vom Schuh-Laden in der Schillerstraße und von der Teeboutique am Schillermuseum aus.

Mit der Rätseltour hatte der Weimarer Innenstadtverein die Aktionstage der Industrie- und Handelskammer unter dem Namen Heimat-Shoppen unterstützt. Die Gutscheine übergab deshalb auch Sylvia Kämpfer vom Vorstand des Weimarer Innenstadtvereins an die Hauptgewinnerin.

Die weiteren Preisträger der Rätseltour rund ums Einkaufen in Weimar sind Leonie Kostrzewa, die sich über Einkaufsgutscheine im Wert von 300 Euro von „Schneekleidchen und Hosenrot“ freuen durfte. Steffen Armoneit gewann einen Gutschein der Eckermann-Buchhandlung im Wert von 100 Euro, und Annegret Neumerkel freute sich über einen Gutschein (20 Euro) der Galerie Svetlana Brehm.