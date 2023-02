Diese Aufnahme entstand bei der ersten Kundgebung am 24. Februar 2022.

54. Kundgebung in Weimar für Frieden und Solidarität mit der Ukraine

Weimar. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs vor einem Jahr kommen Bürger ohne Unterbrechung immer sonntags vor dem DNT zusammen.

Kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs ruft die Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ zur 54. Kundgebung. Sie findet am Sonntag, 19. Februar ab 15 Uhr vor dem DNT statt. Seit dem 24. Februar 2022 zeigen Bürger jeden Sonntag ihre Solidarität. Neben einer Schweigeminute für die Opfer gibt es aktuelle Informationen aus der Ukraine sowie Kunst für den Frieden. Besprochen werde auch, was am Jahrestag stattfinden wird.