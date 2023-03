58. Kundgebung für Solidarität mit der Ukraine auf dem Weimarer Theaterplatz

Weimar. Initiative setzt Engagement unvermindert fort und berichtet vorab über neuerliche Raketeneinschläge in Kiew.

Unvermindert setzen Weimarer ihre Unterstützung für die Ukraine fort. So ruft die „Initiative für Frieden und Solidarität mit der Ukraine“ am Sonntag,19. März, ab 15 Uhr auf dem Theaterplatz zur 58. Kundgebung gegen den russischen Angriffskrieg. „Dass es nach Raketenschlägen dunkel und kalt wird, ist für Kiews Bewohner schon zur harten Gewohnheit geworden. Ein Viertel von ihnen fand sich diese Woche wieder einmal ohne Strom, 40 Prozent ohne Heizung. Wieder einmal hatte Russland die Energieversorgung getroffen“, betonte vorab die Initiative. Die Kundgebung werde wiederum mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Krieges eröffnet und biete auch dieses Mal Kunst für den Frieden.