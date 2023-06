598-Etappen-Kilometer bekommen jeweils einen Tafel-Euro

Namdalseid. Die Dach Schneider Weimar GmbH unterstützt die Weimarer Tafel. Team Hänsel & Gretel ist auf dem Weg zum Polarkreis.

Es war eine nur scheinbar paradoxe Konsequenz: Vom Campingplatz in Namdalseid ist Team Hänsel und Gretel etwas später abgefahren, denn es sollte ein langer Tag werden. Mit der Fähre wollten das Geschwisterpaar auf die Lofoten übersetzen, eine 80 Inseln zählende Inselgruppe vor der Küste Nordnorwegens.

Die Fähre sollte 3.15 Uhr am nächsten Morgen ablegen. Der Weimarer Manfred Roth und seine Schwester Rita hatten sich den Tag deshalb so eingeteilt, dass sie gegen Mitternacht in Bodø sein könnten.



Tag 5 auf der Baltic Sea Circle 2023: Danke von „Hänsel und Gretel“ (vorn 2. und 3. von rechts) und weiteren Mitstreitern an die Dach Schneider Weimar GmbH für 598 gesponserte Kilometer zu Gunsten der Weimarer Tafel. Foto: Cornelia Roth

Über Namsos ging es in die Region Namsdalen in Mittelnorwegen. Erster Stopp in Overhalla: ein kleiner Ort mit der Ranem kirke, einer Kirche aus der Zeit um 1150. Es folgte die Region Nord-Trøndelag, das ehemalige Machtzentrum Norwegens.

Über Mo I Rana machten sie sich auf den Weg zum Polarkreis. In Storforskei dann eine Vollbremsung: Manfred hat rechts ein Schild entdeckt: „Arctic circle motorcycle museum“. Soviel Zeit muss sein, sagt er sich. Muss das sein, fragte seine Schwester.

Tag 5 der Baltic Sea Circle 2023: Stopp an Bennys Motorradmuseum. Foto: Cornelia Roth

Selbst den Besitzer lernten sie kennen: Benny kommt gerade standesgemäß mit seinem Motorrad angebraust. Er sei gerade 4 (!) Stunden lang zwei spanischen Motorradfahrerinnen nachgejagt, so erzählte er. Die hätten ein Handy im Museum liegen lassen. „Das nenne ich mal Einsatz“, staunt Manfred Roth über Benny noch mehr als über das sehenswerte Sammelsurium alter Motorräder und allerlei alter Gegenstände im Museum.

Sehenswert ist auch die Tagesspende, da am Ende 598 km auf dem Tagestacho standen. Diesmal versieht die Dach Schneider Weimar GmbH jeden Kilometer mit einer Euro-Spende. „Danke an Michael, Udo, Holger und Felix Schneider“, schreibt Team Hänsel & Gretel aus dem hohen Norden an die motorradliebende Familie. Da Felix für das Rechnungswesen verantwortlich ist, werde er die 598 Euro an die Weimarer Tafel überweisen.

Der Rest der Tagesroute führte entlang des Saltfjellet-Svartisen Nationalparks nach Bodø zum Fährhafen. Es war 21.45 Uhr, als das Team dort ankam und entschied: „Wir werden im Auto schlafen.“