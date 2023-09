65 Jahre Mahnmal Buchenwald

Weimar. Die Gedenkstätte Buchenwald widmet sich am Sonntag in einem Vortrag und Dokumentarfilmen der DDR-Sicht auf das Erinnern.

Anlässlich der Einweihung des Mahnmals von Buchenwald, die sich am 14. September zum 65. Mal jährt, hat die Gedenkstätte Buchenwald für diesen Sonntag, 10. September, zu zwei Veranstaltungen bei freiem Eintritt eingeladen.

Zum Thema „SS-Terror, Häftlingswiderstand, Selbstbefreiung. Welche Geschichtsbilder die DDR-Darstellung des KZ Buchenwald prägt(e)“ spricht Philipp Neumann-Thein um 18 Uhr in Weimars Stadtmuseum. Die Gedenkstätte bietet heute Zugänge zur Geschichte des NS-Konzentrationslagers 1937-1945, des sowjetischen Speziallagers 1945-1950 sowie zu der seit den 1950er-Jahren errichteten Gedenkstätte. Bis zum Ende der DDR war dort ausschließlich an die Zeit des KZ erinnert worden, weitestgehend auf Darstellungen aus kommunistischer Perspektive verengt. Das galt für die vor 65 Jahren eingeweihte monumentale Mahnmalanlage ebenso wie für die Erschließung des ehemaligen Lagergeländes, für Ausstellungen und Publikationen. Welche historischen Aspekte wurden hierfür betont oder verschwiegen? Welche Veränderungen gab es während der DDR-Zeit? Und wie prägen Geschichtsbilder aus der DDR bis heute die Wahrnehmung?

Dokumentarfilme entsprachen offizieller Geschichtsdeutung

Um 20 Uhr widmet sich die Gedenkstätte am Sonntag im Kino Mon Ami den filmischen Zugängen in der DDR zu den ehemaligen Konzentrationslagern. Zwischen 1958 und 1961 eröffneten die drei großen Nationalen Mahn- und Gedenkstätten der DDR: Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen. Neben dem Erinnern an die Verbrechen geriet dabei das Motiv in den Vordergrund, eine offizielle Geschichtsdeutung gemäß der aktuellen politischen Leitvorstellungen zu vermitteln und die DDR als Friedensstaat im Kalten Krieg darzustellen. Dokumentarfilme übernahmen dabei eine wichtige Rolle.

Der Filmwissenschaftler Dr. Ralf Forster vom Filmmuseum Potsdam stellt vier dieser Filme vor. Die Besucher erwartet ein knapp zweistündiges Programm mit Sequenzen aus „Buchenwald – Vermächtnis und Verpflichtung“ (1951), „Gelöbnis von Sachsenhausen“ (1961), „Frauen in Ravensbrück“ (1967/68) und „O Buchenwald“ (1983/84).

Das Mahnmal Buchenwald wurde am 14. September 1958 als erstes Nationaldenkmal der DDR eingeweiht. Seine Gestaltung interpretiert die Geschichte des Konzentrationslagers als Sieg des kommunistischen Widerstandes über den Faschismus. Der Holocaust blieb unerwähnt. In der Anlage wird der Besucher entlang von Reliefstelen hinab in die „Nacht des Faschismus“ geführt, die durch die in das Denkmal integrierten Massengräber symbolisiert wird. Dass in diesen Gräbern vor allem jüdische Menschen verscharrt wurden, die mit Todesmärschen noch kurz vor der Befreiung Buchenwalds dort eintrafen, verschwiegen die Erbauer. Ein „Turm der Freiheit“ mit Glocke beschließt die Denkmalanlage.

Das Mahnmal stellt die Denkmalpflege heute vor besondere Herausforderungen: Der Baugrund ist für ein solches Großdenkmal nicht fest genug, hinzu kommen Mängel aus der Bauzeit. So waren etwa die Eisenverstrebungen im Sockel der Figurengruppe von Fritz Cremer nicht vor Rost geschützt. Sie drohte deshalb in den 1990er-Jahren einzustürzen und musste 2002 bis 2005 restauriert werden.