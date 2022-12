Die Polizei rückt in Weimar zu einem Parkunfall an. (Symbolbild)

68-Jährige flieht in Weimar nach Parkunfall

Weimar Auf dem Parkplatz eines Weimarer Lidl-Marktes kommt es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin will sich den Konsequenzen entziehen.

Die 68-jährige Fahrerin eines VW T-Cross wollte am Dienstagmorgen gegen mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Erfurter Straße in Weimar einparken. Wie die Polizei mitteilte, stieß sie dabei mit ihrem Pkw seitlich gegen einen parkenden VW Golf.

Daraufhin parkte sie ihr Fahrzeug auf einem anderen Parkplatz und ging einkaufen. Zeugen informierten die Halterin des Golfes und diese wiederrum die Polizei. An beiden Pkw entstand Sachschaden von je 1000 Euro.