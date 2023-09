7. Benefizkinoabend der Soroptimist Clubs Weimar und Erfurt sorgt für großen Spendenerlös

Weimar. 3100 Euro konnte nach Abendveranstaltung im Lichthaus-Kino in Weimar an den Verein „wir pflegen!“ aus Erfurt übergeben werden.

Fast 120 Gäste konnten die Soroptimist Clubs Erfurt und Weimar zu ihrem 7. Benefizkinoabend im Lichthaus-Kino begrüßen. Darüber informieren die Club-Schwestern nun in einer Pressemitteilung. Die Spendenbereitschaft sei hoch gewesen: Neben den Eintrittsgeldern wurde der Erlös für den Verein „wir pflegen!“ aus Erfurt bereitwillig aufgestockt, so dass eine Gesamtsumme von 3100 Euro zusammengekommen sei und damit über 500 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Der Verein setzt sich für mehr Anerkennung, Mitbestimmung und bessere Unterstützung für pflegende Angehörige ein.

Wie wichtig dieses Angebot ist, beschreibt Sigrun Fuchs, Vorstandsmitglied von „wir pflegen!“ vor dem fast ausverkauften Saal 3 im Lichthaus-Kino, bevor der Film „Der Gesang der Flußkrebse“ begann: „Wir freuen uns riesig darüber, dass die Soroptimisten aus Erfurt und Weimar die ehrenamtliche Arbeit unseres Vereins unterstützen“, wird sie in der Mitteilung zitiert. „Die Gespräche am Rande der Veranstaltung haben gezeigt, dass die Pflege von Angehörigen zuhause in ganz vielen Familie zum Alltag gehört und viel zu wenig darüber gesprochen wird. Es kann sehr schnell gehen, dass man selbst in diese Situation kommt – Pflege geht uns alle an.“

In diesem Jahr war es Aufgabe des Erfurter Clubs, einen Spendenempfänger zu küren. Ihre Präsidentin Charis Klingohr erläutert, warum die Unterstützung so wichtig ist: „Immer noch ist es in Deutschland so, dass die Familie die Hauptverantwortung für die Pflege von Angehörigen trägt“, sagt sie. Ganz überwiegend werde die häusliche Pflege dieser Menschen von Frauen erbracht. „Sie treffen fehlende Vereinbarkeit von Pflege und Beruf und unzureichende finanzielle Unterstützung am meisten. Das ist ein Umstand, den wir Soroptimistinnen nicht hinnehmen. Ohne diese Sorgearbeit würde unser Pflegesystem zusammenbrechen.“ Mit der Wahl des Projekts solle auch auf diese Entwicklung hingewiesen werden.

Sylvia Kaleta, Präsidentin des Soroptimist Clubs Weimar, resümiert: „Wir freuen uns enorm und sind dankbar für die tolle Resonanz. Auch wenn die vergangenen Jahre manchmal Kraft gekostet haben, verfolgen wir weiterhin unsere soroptimistischen Ziele, Chancengleichheit zu schaffen, stets Frauen, Mädchen und – damit oft verbunden – Familien zu unterstützen, damit sie weiterkommen, selbstständiger werden und unabhängiger.“ Dabei helfen den Club-Schwestern auch Menschen und Unternehmen außerhalb des Clubs, was die Motivation bestärke. „Die Kooperation mit dem Soroptimist Club Erfurt macht dabei besondere Freude und ist Clubleben pur.“