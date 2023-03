7. Sinfoniekonzert im Zeichen von Richard Strauss in Weimar

Weimar. Michael Sanderling dirigiert die Staatskapelle Weimar am 12. und 13. März in der Weimarhalle.

Das 7. Sinfoniekonzert der Staatskapelle Weimar steht am Sonntag, 12. und Montag, 13. März, jeweils ab 19.30 Uhr in der Weimarhalle ganz im Zeichen von Richard Strauss‘ vielfältigem Schaffen. Unter dem Dirigat von Michael Sanderling entfaltet die 1896 vollendete Orchesterfantasie „Also sprach Zarathustra“ ihre mystische Intensität: „Im meisterhaft angelegten, quasi-sinfonischen Format – wogen und gären hier die Gefühle und Gelüste, Sehnsucht widerstrebt der Natur und Gut steht gegen Böse“, heißt es vom DNT.

Von den orchestralen Höhenflügen des jungen Komponisten schlägt das Programm den Bogen zum künstlerischen und persönlichen Vermächtnis des altersmilden Strauss: Aus seinen „Vier letzten Liedern“, die von der Sopranistin Brit-Tone Müllertz in erster Konzerthälfte interpretiert werden, spricht die Abgeklärtheit am Ende eines über 80-jährigen Künstlerlebens ebenso wie die Trauer über Krieg und Verlust. Musik voller Hoffnung auf das Jenseits, erfüllt vom Drang, einzutauchen in die Schönheit des Vergangenen. An beiden Abenden gibt es jeweils ab 18.45 Uhr im Flügelsaal eine Einführung von Konzertdramaturgin Kerstin Klaholz im Gespräch mit Michael Sanderling.