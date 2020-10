70 neue Orangenbäumchen für Belvedere

Die neuen Bitterorangen-Bäumchen finden in der Orangerie Belvedere ein warmes Winterquartier.

70 Bitterorangenbäume aus einer italienischen Baumschule haben seit wenigen Tagen eine neue Heimat in der Orangerie am Schloss Belvedere. Wie die Klassik-Stiftung Weimar mitteilte, ist damit der historische Bestand auf 120 Pflanzen gewachsen. Die Bäume überwintern im Südflügel der Orangerie. Ab Ende Mai 2021 können die Besucher sie auf dem Orangerieplatz erleben – zunächst blühend, später auch mit Früchten. Das Auffüllen des Pomeranzen-Bestandes gliedert sich in das Themenjahr „Neue Natur“ ein, das die Stiftung zur Erfurter Bundesgartenschau 2021 ausgerufen hat. Der Schlosspark Belvedere ist einer der sechs Buga-Außenstandorte unter Verantwortung der Stiftung.