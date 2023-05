71-jähriger Autofahrer fährt 15-Jährige in Weimar an und flüchtet

Weimar. Auf dem Gelände einer Tankstelle fährt ein 71-Jähriger eine 15-Jährige mit seinem Auto an. Die Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr eine 15-Jährige angefahren. Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die 15-Jährige mit einer Gruppe Jugendlicher auf dem Gelände einer Tankstelle auf. Der 71-Jährige fuhr mit seinem Auto auf die Tankstelle und übersah das Mädchen, das mit dem Rücken zu ihm stand.

Bei dem Zusammenstoß prellte sich die 15-Jährige den Fuß. Sie wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Der 71-Jährige Autofahrer entfernte sich vom Unfallort.

Durch die Videoüberwachung an der Tankstelle kannte die Polizei das Autokennzeichen des Mannes. Sie trafen ihn später an seiner Wohnanschrift an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.