8. Mai in Weimar „Tag wider die Demokratiefeinde“

Weimar. OB: Weimar hat Lehren aus Geschichte gezogen. Veranstaltungen erinnern an Opfer und architektonische Hinterlassenschaften der Nationalsozialisten.

„Der 8. Mai ist ein Tag, sich den Demokratiefeinden entgegenzustellen.“ Das sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) angesichts der Kundgebung mit der rechtsextremistischen AfD, die am Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus in Weimar stattfinden soll. „Der 8. Mai erinnert uns daran, wie viele Opfer nötig waren, um Deutschland und Europa vom maßlosen Nationalismus und Hass der Nazis zu befreien. Weimar bleibt ein Ort des Humanismus, der Lehren aus der Geschichte gezogen hat.“ Peter Kleine hat alle Weimarerinnen und Weimarer dazu eingeladen, dies unter Beweis zu stellen und verwies auf Aktionen wie „Gold statt Braun“ und andere Veranstaltungen, die sich gegen die Kundgebung richten.

Thematische Stadtführung „Gefeiert und missbraucht“

Die Stadt erinnert mit Blumen auf Friedhöfen und an Gedenkorten an die Kriegsopfer, so auf dem Hauptfriedhof (Kriegsgräberfeld 39-45, Ehrenhain VdN, Zwangsarbeiter), in Legefeld und an der Ettersburger Straße (Stelen Todesmarsch), in Gelmeroda (Friedhof, Gedenkstein Todesmarsch) sowie auf den sowjetischen Ehrenfriedhöfen im Ilmpark und in Belvedere.

Zu „Gold statt Gold“ gehört die öffentliche Sonderführung „Gefeiert und missbraucht – Weimar als Instrument der Politik“. Diese führt mit der Tourist-Information zu Orten und Spuren des Nationalsozialismus. Bewusst werde der Tag des Kriegsendes gewählt, um an die Verbrechen und Opfer zu erinnern, teilte die Weimar GmbH mit. „Dieses Kapitel deutscher Geschichte ist eng mit Weimar verbunden.“

Der Rundgang führe zu zahlreichen architektonischen Hinterlassenschaften. Besucht werden ferner Orte, an denen große politische Veranstaltungen stattfanden oder die von den Nazis genutzt wurden. Dazu gehört der ehemalige Marstall, einst Sitz der Gestapo. Der Rundgang beginnt am 8. Mai um 16 Uhr an der Tourist-Information, Markt 10. Tickets vor Ort oder unter www.weimar.de/kalender.