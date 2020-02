820.400 Übernachtungen in Weimar bis November

Erstmals seit Erfassung der Übernachtungszahlen im Jahr 1992 überschreitet Weimar die 800.000er-Marke – und das, obwohl der Monat Dezember noch gar nicht in die aktuelle Auswertung eingeflossen ist. Laut Weimar GmbH wurden im Vorjahr 820.400 Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten gezählt. Das sind 20,4 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.

Die städtische Marketinggesellschaft beruft sich bei ihrer Mitteilung auf die jüngste Auswertung des Landesamtes für Statistik. Nicht eingerechnet sind dabei die Übernachtungen in kleineren Pensionen, einzelnen Ferienwohnungen oder Gästezimmern. Schon im Oktober 2019 hatte Weimar nach Angaben des Landesamtes die Gesamtzahl der Übernachtungen von 2018 übertroffen.

„Wir hatten mit einem Zuwachs im Bauhaus-Jubiläumsjahr gerechnet, doch dass dieser so hoch ausfallen würde übertrifft unsere Erwartungen“, betont Mark Schmidt, Marketingleiter der Weimar GmbH. Dieser Aufschwung werde auch in diesem Jahr noch deutlich zu spüren sein. Dafür sprechen derzeit alle Zeichen. Schmidt betont deshalb: „Die Weimarer Moderne und das Bauhaus sind natürlich auch künftig Schwerpunkt bei unseren Marketingaktivitäten.“

Mehr Besucher kamen 2019 auch aus dem Ausland. Die Niederländer führen nach wie vor die Liste der Auslandsmärkte an – mit einem Plus von 4,5 Prozent. Die vier folgenden Nationen haben allerdings viel deutlicher zugelegt. So sei der Abstand zu den zweit-platzierten Schweizern geschrumpft. Bis November kamen 37 Prozent mehr Gäste aus dem Alpenland. Auf dem dritten Platz liegen die Österreicher, gefolgt von Belgiern und US-Amerikanern.