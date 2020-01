84-jährige Fußgängerin auf Gehweg in Bad Berka überfahren

Die Weimarer Polizei konnte am Neujahrstag einen Unfallflüchtigen ermitteln, dessen Tat am frühen Silvesterabend Bestürzung ausgelöst hatte.

Er war gegen 18.15 Uhr mit einem weißen Opel Astra in Bad Berka auf der Blankenhainer Straße aus Richtung Bachstraße kommend unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, steuerte gegen und fuhr auf den Gehweg. Dabei überfuhr er eine Fußgängerin. Die 84-jährige Frau kam schwer verletzt ins Klinikum. Nähere Angaben zu den Verletzungen, die sie erlitten hat, konnte die Polizei nicht machen.

Der Unfallverursacher aber kümmerte sich nicht um die verletzte Frau, sondern fuhr mit seinem Wagen unbeeindruckt weiter.

Die Weimarer Polizei suchte nach dem schweren Unfall dringend Zeugen und versuchte, vor Ort Hinweise zu dem bis dato unbekannten Fahrer zu finden. Über Aufzeichnungen in der Nähe des Unfallortes kam sie ihm am Mittwoch auf die Spur. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 35-Jährigen, der in Bad Berka wohnt. Zu den Hintergründen seiner Unfallflucht habe er sich nicht geäußert. Wie hoch sein Neujahr noch vorhandener Alkoholpegel war, muss noch ermittelt werden.