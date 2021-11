88 weitere Menschen wurden in Weimar und im Weimarer Land positiv auf das Coronavirus getestet.

88 Neuinfektionen in Stadt und Kreis Weimar

Weimar. 88 Neuinfektionen werden aus der Stadt Weimar und dem Weimarer Land gemeldet.

64 Neuinfektionen meldete das Weimarer Gesundheitsamt am Dienstag. Das Weimarer Land verzeichnet nach Angaben aus dem Landratsamt 24 weitere positive Fälle. Im Kreis ist ein weiterer Mensch verstorben. In Weimar gab es 544, im Weimarer Land 1240 positiv Getestete. Stationär behandelt werden 13 Patienten aus Weimar und 7 (+2) aus dem Weimarer Land. Die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI liegt in der Stadt bei 427,05/100.000 Einwohner. Für den Kreis wurden 731,6 gemeldet.