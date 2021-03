92 Kerzen in der Stadtkirche erinnern an Weimars Corona-Opfer

„Es geht heute nicht um Politik und nicht um Maßnahmen. Es geht darum, innezuhalten. Das Leben ist kostbar, es muss weitergehen. Und wir müssen zuversichtlich und mutig bleiben, aber auch vorsichtig und gewissenhaft.“ Dort, wo sich für gewöhnlich Weimars evangelische Pfarrer an ihre Gemeinde wenden, ergriff am Samstagabend auch Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) das Wort. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.