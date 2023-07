Ab August „Revolution“ in den Weimarer Stadtbussen

Weimar. Der Ein- und Ausstieg ist künftig an allen Türen erlaubt. Was die Stadtwirtschaft damit bezweckt:

Es gleicht einer Revolution in den Weimarer Stadtbussen: Die Stadtwirtschaft erlaubt ihren Fahrgästen ab kommenden Dienstag, dem 1. August, den Ein- und Ausstieg an allen Türen. Der langjährig praktizierte sogenannte kontrollierte Vordereinstieg im Stadtverkehr, bei dem zugleich zur Überprüfung der Fahrausweis vorgezeigt werden musste, entfällt damit. „Unser Ziel ist es, durch diese Änderung die Pünktlichkeit weiter zu verbessern, da sich die Aufenthaltsdauer der Busse an den Haltestellen verkürzen wird“, erläuterte der Geschäftsführer der Stadtwirtschaft Weimar, Bernd Wagner. Schließlich bilden sich bisher regelmäßig Schlangen, wenn alle Fahrgäste zum Einsteigen einzig auf die vordere Tür angewiesen sind. Natürlich müsse jeder weiterhin einen gültigen Fahrausweis besitzen. „Die Einhaltung werden wir künftig durch verstärkte Kontrollen überprüfen“, kündigte der Geschäftsführer an.

Er verwies darauf, dass die Fahrerinnen und Fahrer nach wie vor im Bus nur ein eingeschränktes Sortiment an Tickets verkaufen können. Ein umfassendes Angebot halten das Kundenzentrum der Stadtwirtschaft am Goetheplatz und die Vorverkaufsstellen vor, zudem gibt es Tickets digital über die „FAIRTIQ“-App.