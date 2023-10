Im Kranichfelder Baumbachhaus geht es am Sonntag um den Philosophen Moses Mendelssohn.

Abend für einen Weisen in Kranichfeld

Kranichfeld. Musik, Literatur und Geschichte: Im Baumbachhaus steht am Sonntag Moses Mendelssohn im Mittelpunkt.

„Wer war Moses der Weise?“ Dieser Frage gehen am Sonntag, 22. Oktober, ab 17 Uhr in einer Hörbild-Veranstaltung im Kranichfelder Baumbachhaus das Gernsheim-Duo und der Schauspieler Enno Hesse nach. Es geht dabei um Moses Mendelssohn (1729-1786), zu Lebzeiten einer der bekanntesten Philosophen und Aufklärer. Sein Freund Gotthold Ephraim Lessing setzte ihm mit der Figur des „Nathan der Weise“ ein Denkmal. Der Hamburger Schauspieler Enno Hesse, aktuell Regie-Assistent am Meininger Theater, verkörpert diesen Moses – musikalisch unterstützt von Sopranistin Anna Gann und Pianistin Naoko Christ-Kato, die 2019 mit einem Liederabend im Baumbachhaus zu Gast waren. Eintritt: 10 Euro, das Café hat ab 14 Uhr geöffnet.