Abendmahl im digitalen Raum

Das Abendmahl am Gründonnerstag feiert die Evangelische Kirchengemeinde Weimar im virtuellen Raum.

Die Abendmahlsandachten am Gründonnerstag, 1. April, können nicht stattfinden. Wie die Evangelische Kirchengemeinde Weimar weiter mitteilt, werde die Abendmahlsandacht deshalb als Videokonferenz per Zoom angeboten, zudem besteht die Möglichkeit, einen Pfarrer oder eine Pfarrerin zur Abendmahlsfeier nach Hause einzuladen. Die Gottesdienstfeier im digitalen Raum beginnt um 19 Uhr. Zur Vorbereitung sollten bereitgestellt werden: Kerze plus Feuerzeug, ein Stück Brot und ein Glas Wein oder Saft.

Zoom-Meeting: https://zoom.us/j/97980676649?pwd=a1MrcjJhMy96bUFMblhqOFVWbU15QT09