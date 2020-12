Blankenhainer Weihnachtsfilm feiert am Samstag Premiere / Im Bild: v.l.n.r.: Stefan Eberhardt (medien-partner.net), BlaBla (einsamer Schlossgeist, David Grohs (3D-Artist), Charlotte Hesse (spielt die Hauptrolle der Frau Ding), Lukas Adomat (Assistent am Set), Ben Eberhardt (Ton-Assistent), Theo Unger (spielt die Hauptrolle des Jens Kramer), Katjana Hesse mit Tochter Magdalena (Assistentin am Set)