Abfahr-Plan für die Weihnachtsbäume am Ettersberg

Berlstedt. Die Landgemeinde Am Ettersberg hat einen Plan zur geordneten Entsorgung der Weihnachtsbäume in ihren Ortschaften erstellt. Da im Januar wegen der Pandemie-Einschränkungen keine Knutfeste und öffentlichen Feuer möglich sind, fahren die Mitarbeiter des Bauhofes an drei Tagen durch die Ortschaften und sammeln die nach draußen gestellten Bäume der Anwohner ein. Am Mittwoch, 6. Januar, ist zunächst Buttelstedt inklusive seiner Ortsteile Daasdorf, Nermsdorf und Weiden an der Reihe, außerdem Krautheim und Haindorf. Am Donnerstag, 7. Januar, führt die Tour durch Berlstedt, Ottmannshausen, Hottelstedt, Stedten, Ramsla, Schwerstedt, Vippachedelhausen und Thalborn. Auf der abschließenden Runde am Freitag, 8. Januar, sind Großobringen, Heichelheim, Kleinobringen, Sachsenhausen und Wohlsborn an der Reihe. Die Einwohner sollten am betreffenden Tag bis jeweils 7 Uhr ihre Bäume am Straßenrand abgestellt haben. red