Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Absagen in Weimar

Keine Tanzkurse

Die Thüringer Tanz-Akademie und das Theater im Gewölbe im Cranachhaus bleiben zum Schutz aller Gäste und Mitarbeiter vorerst geschlossen. Aktualisierte Veranstaltungsinfos und neue Kurstermine gibt es unter www.thueringer-tanz-akademie.de und Tel. 03643/777 377.

Verschoben

Aus gegebenem Anlass und auf der Grundlage eines Verbotes von öffentlichen Veranstaltungen in der Stadt Weimar muss die für Donnerstag, 19. März, im Kulturzentrum Mon Ami geplante Mitgliederversammlung des Vereins Grüne Wahlverwandtschaften auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Das teilte am Dienstag Barbara Rauch für den Verein mit.



Vorerst abgesagt

Den behördlichen Anti-Corona-Vorschriften folgend, müssen die Ettersburger Gespräche mit Brendan Simms am 18. März, Seyran Ateş am 24. März und Chaim Noll am 31. März vorerst abgesagt werden. Wie Schlossdirektor Peter Krause weiter mitteilte, bemühe sich Schloss Ettersburg, die Veranstaltungen nachzuholen, und befinde sich derzeit in Terminabsprachen. Die Eröffnung der Hölderlin-Ausstellung am 2. April muss ebenfalls verschoben werden. Weitere Veranstaltungen des Pfingst.Festivals Schloss Ettersburg sind bisher nicht abgesagt. Veränderungen werden umgehend bekannt gegeben.

Kein Flohmarkt

Aufgrund des Veranstaltungsverbots fallen auch der Kindersachenflohmarkt und der Spielzeugbasar der Grundschule Schöndorf aus. Dieser war für den 4. April geplant und wurde von den Schülersprechern der Grundschule organisiert.