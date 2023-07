Aus den offenen Fenstern der Weimarer Hummel-Musikschule werden am Dienstagabend wieder ausgelassene Klezmer-Klänge dringen.

Abschluss für drei Workshops in der Hummel-Musikschule

Weimar. Ein großes Konzert am Dienstagabend erwartet die Fans der Klezmer-Musik.

Mit dem Abschlusskonzert der ersten drei Workshops erlebt der Yiddish Summer Weimar am Dienstag, 25. Juli, den ersten großen Höhepunkt seiner zweiten Woche. „Die vielen Facetten des jiddischen und graeco-türkischen Liedes“ ist das Motto des Abends, der um 20 Uhr im Saal der Musikschule „Johann Nepomuk Hummel“ (Karl-Liebknecht-Str. 1) beginnt. Das Konzert soll der Tradition gerecht werden, für welche die Abschlusskonzerte des Yiddish Summer inzwischen berühmt sind – offene und energiegeladene Atmosphäre. Die Teilnehmer aus drei Workshops schließen sich hier zusammen: Mittelstufe/Fortgeschrittene, Einführung in das jiddische Lied und Einführung in die Klezmermusik. Sowohl Gesang als auch Instrumentalmusik werden geboten.