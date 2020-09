Abschluss mit Bestnoten in Schneiderei und Maske

Mit herausragenden Leistungen haben zwei Auszubildende des Deutschen Nationaltheaters (DNT) Weimar ihre Abschlussprüfungen bestanden: Paulina Gebhardt (23), die in der Kostümabteilung ihre dreijährige Lehre zur Damenmaßschneiderin absolvierte, schloss als Jahrgangsbeste der Handwerkskammer Erfurt ab. Die gebürtige Erfurterin erreichte in der schriftlichen Prüfung und für ihr Gesellenstück, ein Hosenanzug, die maximal mögliche Punktzahl.

Der praktische Teil beinhaltete den Entwurf und die Umsetzung dieses Modells, das bestimmte schneiderhandwerkliche Schwerpunkte und Schwierigkeitsstufen erfüllen musste. Für die Anfertigung des Zweiteilers standen insgesamt 40 Stunden Zeit zur Verfügung, gefolgt von der Verteidigung vor dem Prüfungsausschuss.

Zusätzliche Anerkennung durch die Handwerkskammer

Neben der Auszeichnung als Beste ihres Jahrgangs erhielt Paulina Gebhardt aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Leistungen eine zusätzliche Anerkennung durch die Handwerkskammer: Parallel zu ihrer Lehre absolvierte sie bereits zwei Teile der Meisterausbildung und –prüfung, deren Kosten – rund ein Viertel der gesamten finanziellen Aufwendungen des Meisterbriefs – von der HWK übernommen werden. Unabhängig davon qualifizierte sich die junge Maßschneiderin zusammen mit den neun anderen ausgezeichneten Gesellinnen und Gesellen für ein Stipendium der „Begabtenförderung berufliche Bildung“ der Bundesregierung. Nach dem erfolgreichen Abschluss will Paulina Gebhardt in Dresden nun zunächst weitere praktische Erfahrungen in ihrem Beruf sammeln.

Mit den Abschlussprüfungen der Handelskammer ihrer Heimatstadt Hamburg ging auch für Helen Wichern (23) die dreijährige Ausbildungszeit als Maskenbildnerin am DNT Weimar zu Ende. Als Klassenbeste von insgesamt 19 Lehrlingen ihres Berufsschuljahrgangs bestand sie den theoretischen Teil und auch die zwölf Praxisaufgaben, in denen sie verteilt über zwei Tage ihr Können in den verschiedenen Lernfeldern demonstrieren durfte. Coronabedingt für die Prüflinge in diesem Jahr eine zusätzliche Herausforderung, denn aufgrund geltender Hygienevorschriften wurde nicht wie üblich an Damen- oder Herrenmodellen, sondern an Perücken- und Gipsköpfen frisiert und geschminkt.

Als Maskenbildnerin an das Staatstheater Stuttgart

Den Kopfputz für ihr selbst entworfenes Fantasiemaskenbild hatte Helen Wichern bereits in der Maskenwerkstatt des DNT Weimar angefertigt. Parallel zu den Prüfungsvorbereitungen bewarb sie sich erfolgreich am Staatstheater Stuttgart, wo sie ab der Spielzeit 2020/2021 als Maskenbildnerin tätig ist.

Mit großer Dankbarkeit blicken Paulina und Helen auf ihre Lehrjahre am DNT Weimar zurück, während der sie sich von ihren Ausbilderinnen fachlich hervorragend betreut gefühlt sowie auch von ihren Kolleginnen viel gelernt und Unterstützung erfahren haben.

Von diesem Knowhow profitieren in der aktuellen Spielzeit am Haus weiterhin insgesamt fünf Auszubildende in der Maske Lena Fuchs (2. Lehrjahr) und Marte Kramer (1. Lehrjahr), in der Kostümabteilung Lotte Harzer (1. Lehrjahr) sowie in der Veranstaltungstechnik Sven Minner (2. Lehrjahr) und Martin Kendon (1. Lehrjahr).