Abschluss und Auftakt mit einem Film

Der letzte Abend der Kunstfest-/Achava-Reihe „Erinnerung im Gestern und Heute“ am Freitag, 12. Juni, 21.45 Uhr, im Weimarer Autokino „Lichtblick“ in der Alten Feuerwache an der Erfurter Straße 37 ist gleichzeitige Auftakt einer neuen Filmreihe, die das Kunstfest Weimar gemeinsam mit dem Kultursender Arte präsentiert. Dieser Filmabend bringt Filmfreunden den legendären Maler Anselm Kiefer näher, der sich in ganz eigenständiger Weise immer wieder mit den Schatten und Schrecken der deutschen Geschichte künstlerisch auseinandersetzt. Das Künstlerporträt „Over your cities grass will grow“ von Sophie Fiennes gibt seltene Einblicke in die Arbeitsweise des eher öffentlichkeitsscheuen Künstlers. Der 2008 gedrehte Film zeigt Kiefers letzte Tage in Südfrankreich vor seinem Umzug nach Paris, wo er heute lebt und arbeitet. Der Filmabend zu Anselm Kiefer leitet thematisch auf das Festivalprogramm des Kunstfestes hin, denn am 4. September wird Matthias Goerne im Rahmen der „Uraufführung eines Bildes“ ein für das Kunstfest entstandenes Werk von Anselm Kiefer musikalisch interpretieren. Zu diesem Film verlost das Kunstfest fünf Tickets.

Wer gewinnen möchte, schreibt bis 12. Juni. 13 Uhr, eine Mail an info@kunstfest-weimar.de