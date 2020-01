Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Absprache zum Veranstaltungskalender

Die Stadt Magdala stellt auch in diesem Jahr wieder einen Veranstaltungskalender zusammen. Bürgermeister Mario Haßkarl hat für Dienstag, 7. Januar, alle Veranstalter, Vereinsvorstände, Organisatoren und sonstigen Engagierten zur Terminabstimmung eingeladen. Los geht es 19 Uhr im Versammlungsraum im 1. Obergeschoss des Rathauses. Die an diesem Abend beschlossene Fassung des Veranstaltungskalenders liegt der nächsten Ausgabe des Amtsblattes der Verwaltungsgemeinschaft Mellingen bei, die am 1. Februar erscheint.