Abstimmen per Online-Voting

Insgesamt 13 Bilder sind bei dem Oster-Malwettbewerb eingegangen, den der Verein Legefeld aktiv in Zusammenarbeit mit Ortsteilrat und der LuIk plus ... initiiert hat. Das teilte Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel mit. Die Bilder sind auf der Legefelder Homepage zu sehen (www.legefeld-online.de). Bis zum 22. April soll darüber abgestimmt werden, wer von den jungen Malkünstlern die ersten drei Plätze belegt. Das Voting sei so eingerichtet, dass jeder nur einmal abstimmen kann.