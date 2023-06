Abwechslung angesagt: Das ist alles los am Kindertag in Weimar

Weimar. Fest in der Schillerstraße sowie Angebote in der Liebknechtstraße, im Museum und in Legefeld. Das gibt es alles am 1. Juni:

Weimars größte Kindertagsfeier steigt traditionell am 1. Juni in der Schillerstraße. Unterhaltung für die Jüngsten gibt es aber auch anderenorts. Mehr als 30 Stände zum Basteln, Bewegen und mit Bühnenprogramm sind zum großen Kindertagsfest am 1. Juni von 14 bis 18 Uhr in der Schillerstraße angekündigt. Mit dabei sind unter anderem der Stadtsportbund mit einer Hüpfburg, das SOS-Familienzentrum mit einer Krabbelstube für die Jüngsten oder das Junge DNT mit einer Masken-Bastelstation.

Von Entdeckungsreisebis Seifenblasenumzug

Abwechslungsreich ist das Bühnenprogramm am Schillerhaus. Neben der Tanzgruppe von WE-Dance sorgt DJane Schuchi für die passende Musik. Tasifan zaubert mit seinem Straßenzirkus ein Lächeln in die Gesichter, und die DLRG bietet Abkühlung an zwei Pools. Ausprobiert werden können die mobilen Skaterampen des TJW, die einen eigenen abgesperrten Bereich erhalten, und sagenhafte Brettspiele des Mon Ami.

Für einen guten Zweck sammelt das Kinderhaus beim Kuchenbasar an seinem Café-Stand. Hier werden gern auch Kuchenspenden (ohne rohes Ei und frische Sahne!) entgegengenommen. Kontakt unter Telefon: 03643/494990 oder kinderbuero@stadtweimar.de. Freien Eintritt für Kinder und eine Begleitperson bietet am 1. Juni das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens. Es ruft in der Humboldtstraße zu einer Entdeckungsreise durch 400.000 Jahre Geschichte. Auf die jüngsten Besucher wartet eine Werkstatt. Dort können sie sich in einer historischen Handwerkstechnik ausprobieren und eine Kleinigkeit mit nach Hause nehmen. In der Karl-Liebknecht-Straße sorgen auf Initiative von Edeltraut Zimmermann (Blueprint) mindestens 150 Luftballons für fröhliches Ambiente. Im Kulturschaufenster gegenüber von ihrem Laden gibt es ab 10 Uhr eine Verlosung vor allem von Gutscheinen, die die Geschäftsleute spendieren.

Ein Seifenblasenumzug mit Polizei-Begleitung startet am Donnerstag ab 16.30 am Dorfanger in Legefeld. Eigenes Seifenblasen-Material ist willkommen, aber es steht auch welches bereit. Der Umzug führt zum Bürger- und Vereinshaus an der Legefelder Hauptstraße. Hier ist für Speis’ und Trank gesorgt. Für einen guten Zweck werden gegen 18.30 Uhr Luftballons in die Höhe geschickt. Der Erlös des Ballonverkaufs geht an die Familie von Ellen (11). Sie erhielt 2022 die Diagnose Knochenkrebs. Um den Alltag zu Hause zu bewältigen, benötigt sie Geld für den barrierefreien Umbau.