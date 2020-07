Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ACC Galerie: Von Umbauten und Übergängen

Gleich vier Ausstellungen sind derzeit in der ACC Galerie am Burgplatz parallel zu sehen, Umbauten und Übergänge werden sichtbar gemacht. „Kunstbild : Wortkunst“, die Schau der Stipendiaten des 25. Internationalen Atelierprogramms, wird überführt in das Projekt „A Kids Headquarters“: Mit diesem Projekt spinnt die ACC Galerie gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen den Gedanken weiter, wie Gesellschaft auch anders sein könnte: Gesetzt wird auf Erfindungsreichtum, Unvoreingenommenheit, Spontaneität und Flexibilität, Improvisationsvermögen. Die Ausstellung „Die Zeiten ändern sich“ mit journalistischen Fotos von Anselm Graubner aus der politischen Wende 1989/90 ist noch bis 16. August zu sehen, jetzt im erste Obergeschoss. Ins zweite Obergeschoss ist Sibylle Manias Ausstellung „Blicke in 19 Ateliers“ eingezogen, die als Weiterführung ihres gleichnamigen Buchprojektes entstand.