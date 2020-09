Ein großformatiges Foto von der Buchenwald-Befreiung wird das Rathaus komplett einhüllen. Die Intervention beginnt am 12. September um 20 Uhr.

Weimar. Fünf Veranstaltungen zum Gedenken an die Opfer und Überlebenden. Sie dominieren vier Wochen den Weimarer Marktplatz

Achava-Festspiele erinnern an KZ-Befreiung

Im April machte das Coronavirus den Gedenktag zur Befreiung des KZ Buchenwald in seiner geplanten Form unmöglich. Umso mehr möchten die Achava-Festspiele daran mit fünf Veranstaltungen erinnern, die den Bogen in die Gegenwart spannen.

Ausstellung „Die Zeugen“ 11. September, 17 Uhr, Stéphane-Hessel-Platz: Vernissage der Fotoausstellung mit zusätzlichen Porträts der KZ-Überlebenden Éva Fahidi-Pusztai, Günter Pappenheim, Tadeusz Kowalski, Josef Falkash, Zbigniew (Sbigneus) Pec und Raymond Renaud dort sowie auf dem Jorge-Semprún-Platz.

Dokumentarfilm „Kinderblock 66“ 12. September, 11 Uhr, Lichthaus-Kino: Film über Naftali-Duro Fürst, Pavel Kohn, Israel-László Lázár und Alex Moskovic, die 65 Jahre nach der Befreiung nach Buchenwald zurückkehren (Englisch/dtsch. Untertitel, Eintritt frei).

„wir sind hier!“ – künstlerische intervention 12. September, 20 Uhr, Markt: Das eingerüstete Rathaus wird̈ vier Wochen komplett von einem großformatigen Foto zur Buchenwald-Befreiung eingehüllt – gegenüber des Balkons des Hotel Elephant, wo sich Hitler den jubelnden Weimarern zeigte, dominieren Häftlinge und die Silhouette des Lagereingangs den Platz. Täglich 10, 12, 15 und 18 Uhr Film „Ottomar Rothmann – Mensch“, abends Projektionen von Henrik Wendler.

Der Gang nach Buchenwald 13. September, 10.30 Uhr, ab Bahnhofsvorplatz: künstlerischer Spaziergang zum Carachoweg. Vor Ort in Buchenwald tragen DNT-Künstler Texte von Überlebenden vor, es erklingt in Buchenwald komponierte Musik (Rückweg per Bus-Shuttle).

„langsames diesseits. 4 monologe“, Uraufführung und Gesprächsrunde 13. September, 18 Uhr, Lichthaus-Kino: Porträts über den Alltag von vier Buchenwald-Überlebenden von Siegfried Ressel und Hannes Richter (Eintritt frei).

