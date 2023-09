Achawa-Festspiele laden zu Pflegeaktion der Bildtafeln in Weimar

Weimar. Gedenkveranstaltung beginnt am Sonntag auf dem Weimarer Jorge-Semprun-Platz.

Innerhalb von wenigen Wochen sind kürzlich zwei Buchenwald-Überlebende verstorben. Lázló Vasile Nussbaum und Éva Fahidi-Pusztai erlebten die Gräuel des Naziregimes und haben sich trotzdem, oder gerade deshalb, eingesetzt für eine Welt des Friedens. Bis zuletzt im Dialog mit den nachfolgenden Generationen war das „Nie wieder!“ ihre Mission und Antrieb. „Dafür sind wir unendlich dankbar und sehen ihre Arbeit als Aufruf, in diesem Sinne weiter zu agieren“, so eine Sprecherin der Achava-Festspiele, die daher in Gedenken an die Überlebenden und weitere engagierte Zeitzeugen die Thüringer Bürgerinnen und Bürger einladen, sich einen Nachmittag den Porträts der Open-Air-Ausstellung „Die Zeugen“ zu widmen. Und zwar im Rahmen einer gemeinsamen Aktion, bei der die Bildtafeln, beginnend vor dem Bauhaus-Museum bis zum Hauptbahnhof, gereinigt werden, heißt es in einer Mitteilung.

Mitgebracht werden soll ein weiches Tuch, etwa ein Lappen oder Microfasertuch, und warmes Wasser. Scheuermilch kann verwendet werden, allerdings keine Schwämme mit rauen Oberflächen.

Los geht es am Sonntag, 24. September, 16 Uhr. Treffpunkt ist der Jorge-Semprun-Platz vor der Gedenktafel von Boris Romantschenko