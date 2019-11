Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Acht Mal zu Aladin

Darauf haben sie lange hingearbeitet: Nach den Probenwochen folgt die Premiere. Das Theaterstück des Kinderhauses Weimar geht heute erstmals über die Bühne im Hauptbahnhof. Um die 30 kleine und große Akteure haben es vorbereitet. Nach Pinocchio im vergangenen Jahr entführen sie ihr Publikum diesmal in die Welt des Orients und begleiten den Straßenjungen Aladin bei seinen Abenteuern mit der Wunderlampe. Gestern war die große Generalprobe in einer zauberhaften Kulisse mit ebenso herrlichen Kostümen.

Wer jetzt Lust auf das Kinderhaus-Theater bekommen hat, der muss sich aber noch gedulden. Die Premiere heute Abend im „Stellwerk“ ist wie in den Vorjahren ausgebucht. Doch schon am kommenden Sonnabend warten 11 Uhr und 16 Uhr zwei weitere Vorstellungen. Und im Dezember und im Januar warten noch einmal fünf Aufführungen. Dabei zieht das Kinderhaus-Ensemble einmal auch in den Marie-Seebach-Stift um.

So kann jeder zu seinem Erlebnis und das gemischte Laienensemble zum verdienten Applaus kommen.