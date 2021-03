Achtes Testzentrum für Weimar im Gespräch

Im Weimar-Atrium könnte die Stadt ein achtes Testzentrum bekommen. Bürgermeister Ralf Kirsten ist dazu mit dem Centermanagement im Gespräch. Bislang gibt es die Testzentren in Weimar Nord, beim DRK in der Humboldtstraße (Mo-Fr, 14-18 Uhr) und im Kasseturm (Mo-Fr 15-19, Sa 10-14). Am 18. März öffnet die Teststelle in der Markstraße 6 (Mo-Fr 10-15.00), am 22. März Teststellen im Bienenmuseum und im Bürgerzentrum West, am 29. März das Testzentrum der Bauhaus-Universität.