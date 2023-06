Achtung Kraftfahrer! Teure Blitzer-Fotos in Weimar Nord

Weimar. Semistationäre Einrichtung überwacht Verkehr an zurzeit stark befahrener Straße.

Einmal mehr an der Marcel-Paul-Straße in Höhe des Fußgängerüberwegs soll Weimars semistationärer Blitzer in dieser Woche Raser ertappen. Auf der Straße herrscht wegen der Sperrung der Ettersburger Straße derzeit deutlich mehr Verkehr als sonst üblich. Aus diesem Grund hat die Stadt bereits am hinteren Ende nahe der Einmündung zur Bonhoefferstraße eine Fußgänger-Bedarfsampel aufstellen lassen. Die Straße ist nahezu komplett eine 30er-Zone.