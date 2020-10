Zu den Steinköpfen der Kromsdorfer Gutsmauer führt die nächste Radtour des ADFC am Samstag, 3. Oktober. Treffpunkt ist am Neptunbrunnen auf dem Weimarer Marktplatz, bevor es über Tiefurt zum Ziel geht. Geleitet wird die Tour von dem erfahrenen Rad- und Kirchenführer Jörg Alexander Strauß. Nach seinen Informationen wird es die letzte gemütliche Herbsttour in diesem Jahr werden.

Radtour des ADFC, Samstag, 3. Oktober, 10 Uhr, ab Neptunbrunnen