Advent beim Bienenmuseum: Was ist los in Weimar

Das Deutsche Bienenmuseum lädt am Samstag und Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, zum jährlichen Adventsmarkt ein. Immer am zweiten Adventswochenende verwandeln sich die Museumshöfe in ein kleines Weihnachtsparadies, das auch Besucher weit über die Stadtgrenzen hinaus anzieht. Nicht nur die weihnachtliche Atmosphäre und handgemachte Musik erwarten die Gäste, auch der Weihnachtsmann mit Engel werde im Bienenmuseum mit unterhaltsamen Rätseln und Süßigkeiten vorbeikommen. Neben Puppenspiel, Flohzirkus, Feuershow stehen vor allem die vielen Händler im Mittelpunkt: Von vielfältigem Kunsthandwerk bis hin zu thüringischen Spezialitäten sei alles zu finden, heißt es.

Weihnachtsprojekt in Weimars Awo-Stübchen

Im Awo-Stübchen werden am 12. und 19. Dezember, jeweils von 10 bis 11.30 Uhr, Weihnachtswünsche und Sterne für ein Projekt gebastelt. „Unsere Gäste bitten wir seit einigen Tagen, anonym Grüße handschriftlich zu formulieren. Gemeinsam mit einem selbstgebastelten Stern werden wir diese Grüße ab dem 19. Dezember an alleinlebende Menschen verteilen“, so eine Sprecherin. Am 13. Dezember dreht sich zudem alles um selbstgebackenen Kuchen und Stollen im Awo-Stübchen. Am 14. Dezember soll im Rahmen eines Erzählcafés in Zusammenarbeit mit der Awo-Tagespflege das Thema „Pflegende Angehörige“ aufgegriffen werden. Zu Gast werde ebenfalls eine Vertreterin der Selbsthilfegruppe „Pflegender Angehöriger“ Weimars sein. Beginn ist 14 Uhr.

Märchenecke im Museum für Ur- und Frühgeschichte

Am 2. Advent erwartet die Besucher des Museums für Ur- und Frühgeschichte ein besonderes Angebot: Zu jeder vollen Stunde wird es in der Ausstellung eine Märchenecke geben. Zauberhafte Geschichten rund um die Sammlung bekommen dann kleine und große Besucher zu hören. Wem außerdem noch ein Rezept für Weihnachtsplätzchen fehlt, ist im Museum weiterhin eingeladen, an einer Rezept-Rallye teilzunehmen. Das Angebot „Backe, Backe…Zeitreiseplätzchen“ wird auf die gesamte Vorweihnachtszeit bis 23. Dezember verlängert.

Individuelle Weihnachtsgeschenke mit der Stöberkiste

Ins Mehrgenerationenhaus Weimar-West wird am Samstag, 9. Dezember, ab 14 Uhr zu „Mit Farben spielend durch den Winter“ eingeladen. Das Wochenend-Angebot des Vereins Löwenstarke Stöberkiste richtet sich vor allem an jugendliche Leser. Bei dem dreistündigen Workshop sollen ganz individuelle Weihnachtsgeschenke entstehen.