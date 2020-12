Sein Konzept für einen „Advent to go“ findet auch am zweiten Adventswochenende die erhoffte Resonanz: „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Michael Cigan, Wirt der Gaststätte „Zum Lindenbaum“ in Hetschburg. Bereits am ersten Adventswochenende sei viel los gewesen. Sein „Advent to go“ zieht Gäste auch aus Weimar und Erfurt an. Allerdings erwartet sie wegen Corona „kein Weihnachtsmarkt im üblichen Sinne“, betont Cigan. Aufwand und Risiko des „Hetschburger Advent zum Mitnehmen“ liegen beim Veranstalter. Vier Helferinnen und Helfer unterstützen ihn. „Die Besucher sind sehr kooperativ und halten die Corona-Regeln ein“, beobachtet Michael Cigan. Angeboten werden zwei Speisen zum Mitnehmen, weihnachtliche Präsentkörbe, kleine Geschenkartikel und verschiedene Weine eines Mosel-Winzers. Erstmals war am zweiten Adventswochenende Tannen Wulf aus Sömmerda mit einem Weihnachtsbaumverkauf vor Ort. Der „Hetschburger Advent zum Mitnehmen“öffnet auch an den beiden kommenden Adventswochenenden, Samstag und Sonntag, jeweils 11 bis 17 Uhr.

=fn?xxx/ifutdicvshfs.bewfou/ef=0fn?