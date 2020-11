Advents-Auftakt im Krautheimer Dorffunk

Mit einer rund zehnminütigen Sendung am Sonntagnachmittag hat der Krautheimer Dorffunk seine diesjährige Advents-Reihe eröffnet. In ihrem Rahmen sollen Kinder aus dem Dorf kleine Texte vorlesen, umrahmt von Musik. Den Anfang machte Nina Felkl: Sie nahm vor der Sendung im Tonstudio von Ortschaftsbürgermeister Markus Baehr und dessen Band „Excite“ zwei Gedichte auf. Der Dorffunk, bestehend aus mehr als zwei Dutzend über den Ort verteilten Lautsprechern, wird vom Bürgermeister-Büro aus bedient – Baehr selbst leitete die Advents-Sendung. Weitere folgen immer sonntags gegen 16.30 Uhr. Zudem planen der Feuerwehrverein eine Nikolaus-Aktion sowie der Dorf- und Heimatverein einen Weihnachtsbaumverkauf am 12. Dezember.