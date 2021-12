Zu einem Adventskonzert wird in die Herderkirche eingeladen.

Adventskonzert in der Weimarer Herderkirche

Weimar. „Ave Maria“ erklingt beim Konzert der Kinder- und Jugendkantorei aus Frankfurt/Oder in der Stadtkirche als Jazz-Motette von Johannes M. Michel.

Zu einem Adventskonzert mit der Frankfurter Kinder- und Jugendkantorei wird am Freitag, 10. Dezember, 17 Uhr, in die Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche) eingeladen. Zweimal musste für die Kantorei aus Frankfurt (Oder) die Chorreise in den Sommerferien leider ausfallen. Als Ersatz wurde eine „kleine“ Adventsreise nach Thüringen geplant. Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Stephan Hardt singt die Kantorei adventliche und weihnachtliche Chormusik wie das bekannte „Transeamus“, eine Jazz-Motette „Ave Maria“ von Johannes Matthias Michel und das „Christmas Lullaby“ von John Rutter. Es gilt die 2 G-Regel, bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren genügt ein tagesaktueller Test. Der Eintritt ist frei.