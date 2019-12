Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsmärkte stimmen aufs Fest ein

Weimar. Mit 2300 Euro erzielte der Adventsmarkt am Samstag in der Kreuzkirche den bislang höchsten Erlös in seiner Geschichte. Dieser fließt nach Angaben von Pfarrer Frieder Krannich in die Anschaffung einer neuen Küche für das Gemeindehaus. Die Küche dort ist fast 30 Jahre alt und stamme noch aus dem Sophien-Krankenhaus. Auf rund 11.000 Euro belaufe sich die Investition, so Pfarrer Krannich. Um die noch fehlende Summe zu erreichen, hatten sich die Mitglieder des Bastelkreises mächtig ins Zeug gelegt. Weihnachtliche Fensterbilder, Sterne und viele andere adventliche Dekorationen waren in vielen Bastelstunden entstanden.

Riesengroßen Zulauf erlebte das Bienenmuseum bei seinem Adventsmarkt am Wochenende. Rund 70 Stände, darunter sieben Stand-Premieren, lockten im idyllischen Innenhof wie auf zwei Museumsetagen zum Schauen und Kaufen, zum Basteln und Verzieren von Pfefferkuchenhäuschen, zum Informieren und Plaudern. Doch der Blick wurde auch dorthin gelenkt, wo es den Menschen in der für uns freudvollen Zeit nicht so gut geht: Der in Weimar ansässige afghanische Arzt Azim Mosafer informierte über den Deutsch-afghanischen Ärzteverein und stellte landestypische Produkte vor. Dicht gefüllt war der Saal des Museums am Samstag, als dort der Chor der Capella Vox Coelestis unter Leitung von Lukas Gebelein Weihnachtslieder anstimmte.